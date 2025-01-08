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        Antalya'daki silahlı kavganın zanlılarından biri tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:34 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:43
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        Antalya'daki silahlı kavganın zanlılarından biri tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Habipler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Sefil Ü'nün (46) hayatını kaybetmesi ve Sultan Ü'nün (24) yaralanmasıyla ilgili yakalanan şüpheliler S.D. ve D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        S.D'nin ifadesinde, "Oraya gittik, kavgaya tutuştuk. D.A'yı araya almışlardı. Ben de av tüfeğiyle iki el ateş ettim. Yaralanan olup olmadığını görmedim. D.A'yı aradan alıp, olay yerinden kaçtık." dediği öğrenildi.

        Bu arada, olaya karıştığı belirlenen B.Ç'nin de yakalaması için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

        Habibler Mahallesi'nde dün iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, kavgada tüfekle vurulan Sefil Ü. ve Sultan Ü. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sefil Ü. kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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