Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki lise öğrencisi öldü, arkadaşı yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki lise öğrencilerinden biri öldü, diğeri yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Mesut Umut Miş'in (16) kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Mustafa A. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Miş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kamyonet sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.
Lise öğrencileri Mesut Umut Miş ile Mustafa A'nın, okul çıkışında motosikletle evlerine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.
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