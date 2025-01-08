Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki lise öğrencisi öldü, arkadaşı yaralandı

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Miş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Mesut Umut Miş'in (16) kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Mustafa A. (16) yaralandı.

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