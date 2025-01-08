Alanya'da düzenlenen yarışmada 45 günde 15 tondan fazla atık toplandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi, 45 günde 15 ton 834 bin 215 kilogram atık topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işbirliğinde, daha yeşil ve temiz dünya için israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltarak geri kazanmak amacıyla düzenlenen yarışma sona erdi.

"Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi, 45 günde topladığı 15 ton 834 bin 215 kilogram atığı belediye personeline teslim etti. İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Ayşe Erbayrak, Selin Tos, Burhan Güler ve Sercan Keseci'den oluşan jüri üyeleri, kazanan isimleri belirledi.

Katılımcıların atıklarını inceleyen jüri üyeleri, ev dışından atık toplayan ve yarışma kurallarına aykırı olan katılımcıları eleyerek, titiz çalışma sonucu ödül kazanan yarışmacıları tespit etti. Geniş kapsamlı değerlendirme ve ölçümler sonucu yapılan tespitlere göre, 22 Ocak'ta Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kazanan yarışmacılara ödülleri verilecek.