Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Özgürlük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince, bina sakinlerinin de hortumla su sıkarak destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Evde yalnız yaşadığı belirtilen ve dumandan etkilenen M.Ç. sağlık ekibince ambulansta tedavi edildi.
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