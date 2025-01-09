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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:27
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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        Özgürlük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince, bina sakinlerinin de hortumla su sıkarak destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Evde yalnız yaşadığı belirtilen ve dumandan etkilenen M.Ç. sağlık ekibince ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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