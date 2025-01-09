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        Antalya'da tırmanış yaparken kaybolan amatör dağcı için arama çalışması başlatıldı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, tırmanış yaparken kaybolduğu bildirilen amatör dağcının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:02
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        Antalya'da tırmanış yaparken kaybolan amatör dağcı için arama çalışması başlatıldı
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, tırmanış yaparken kaybolduğu bildirilen amatör dağcının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, amatör dağcı Fehmi Efe (59), 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçti.

        Bir süre sonra Efe'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler helikopter desteğiyle havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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