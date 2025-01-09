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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operadaki Türk Karakterleri" konseri verecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operadaki Türk Karakterleri" konserinin prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:52
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operadaki Türk Karakterleri" konseri verecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operadaki Türk Karakterleri" konserinin prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk prömiyeri olacak konser, 11 Ocak saat 20.00'de Antalya DOB sahnesinde perdelerini açacak.

        Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği konserde, tarihe iz bırakan Türk komutanlar, padişahlar ve güçlü karakterler, dünya sahnesinde yankı bulan hikayeleriyle bir araya gelecek.

        Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın tutkuyu ve entrikayı ustalıkla yansıtan "Saraydan Kız Kaçırma ve Zaide", Gioacchino Rossini'nin "Maometto II (II. Mehmet), İtalya'da Bir Türk ve Cezayir'de İtalyan Kız", Antonio Vivaldi'nin Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in görkemli hayatını ele aldığı "Bajazet" ve Giuseppe Verdi'nin Hun İmparatoru Atilla'nın dünyaya nam salan hikayesini anlattığı "Attila" gibi ünlü operalardan bölümler sanatseverler için seslendirilecek.

        Piyanist Anna Tepretmez eşliğinde gerçekleştirilecek konserde, soprano Şen Sılay Erman, Betül Uzunoğlu ve Işılay Meriç Karataş, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu ve Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş ve Dağhan Ergün, bariton Süleyman Onur Alparslan ve Muhammed Yusuf Yıldız ile bas Şafak Güç karakterlere hayat verecek.

        Tek perdelik rejili konsere, 7 yaş ve üzeri sanatseverler katılım sağlayabilecek.

        Konserin biletleri, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" adresinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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