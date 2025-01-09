Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operadaki Türk Karakterleri" konseri verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operadaki Türk Karakterleri" konserinin prömiyerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk prömiyeri olacak konser, 11 Ocak saat 20.00'de Antalya DOB sahnesinde perdelerini açacak.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği konserde, tarihe iz bırakan Türk komutanlar, padişahlar ve güçlü karakterler, dünya sahnesinde yankı bulan hikayeleriyle bir araya gelecek.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın tutkuyu ve entrikayı ustalıkla yansıtan "Saraydan Kız Kaçırma ve Zaide", Gioacchino Rossini'nin "Maometto II (II. Mehmet), İtalya'da Bir Türk ve Cezayir'de İtalyan Kız", Antonio Vivaldi'nin Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in görkemli hayatını ele aldığı "Bajazet" ve Giuseppe Verdi'nin Hun İmparatoru Atilla'nın dünyaya nam salan hikayesini anlattığı "Attila" gibi ünlü operalardan bölümler sanatseverler için seslendirilecek.