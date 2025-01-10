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        Antalya'da tırmanış yaparken ölen amatör dağcının cenazesi morga kaldırıldı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde tırmanış yaparken kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan amatör dağcının cenazesi, helikopterle bölgeden alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:13
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        Antalya'da tırmanış yaparken ölen amatör dağcının cenazesi morga kaldırıldı
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde tırmanış yaparken kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan amatör dağcının cenazesi, helikopterle bölgeden alındı.

        Amatör dağcı Fehmi Efe'nin (59) Kızlar Sivrisi Dağı'nda çığ tehlikesi bulunan bölgedeki cesedini almak için Antalya Jandarma Komutanlığınca çalışma yapıldı.

        Ekipler, zorlu arazideki cesedi helikopter ile bölgeden alarak Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

        Elmalı'daki 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçen Fehmi Efe'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        Helikopter desteğiyle yaptıkları arama kurtarma çalışması kapsamında dağcının bulunduğu yeri tespit eden ekipler, dağcının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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