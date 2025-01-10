Antalya'da tırmanış yaparken ölen amatör dağcının cenazesi morga kaldırıldı

Helikopter desteğiyle yaptıkları arama kurtarma çalışması kapsamında dağcının bulunduğu yeri tespit eden ekipler, dağcının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Elmalı'daki 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi Dağı'na çıkmak için tırmanışa geçen Fehmi Efe'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.