Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, , Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Onvo Antalyaspor, , Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de izledi.

        Antalya ekibi, yarınki antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Sur...
        TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Sur...
        Antalya'da tırmanış yaparken ölen amatör dağcının cenazesi morga kaldırıldı...
        Antalya'da tırmanış yaparken ölen amatör dağcının cenazesi morga kaldırıldı...
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni binasıyla kapasitesini artıracak
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni binasıyla kapasitesini artıracak
        Antalyaspor, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor
        Antalyaspor, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor
        Antalya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da atış poligonunda silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı
        Antalya'da atış poligonunda silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı