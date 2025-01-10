Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de izledi.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Onvo Antalyaspor, , Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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