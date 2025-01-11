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        Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 6-9 Şubat'ta yapılacak

        Antalya Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 6-9 Şubat'ta ikinci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:00
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        Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 6-9 Şubat'ta yapılacak
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        Antalya Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 6-9 Şubat'ta ikinci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin desteğiyle, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek fuar, sektör profesyonellerini ve tüketicileri Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya getirecek.

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, her yıl farklı etkinliklerle sektörü bir araya getirmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

        Antalya'da fuarın geçen yıl ilkinin yapıldığını belirten Şahin, "Bu yıl farklı bir konseptte fuar yapacağız. Fuarımız sadece arıcıların fuarı olmayacak, tüketicilerimizi de bir araya getireceğiz. Tüketiciler için arı ürünlerinin olduğu, apiterapi ürünlerinin yer aldığı stantlar oluşturacağız. Ayrıca fuarda hem arıcılarımızı bilgilendirmek, güncel bilgilerini tazelemek hem de bal ve arı ürünleri seven, kafasında kuşku olan tüketicilerimiz için paneller düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Panellerde alanında uzman kişilerin konuşma yapacağını dile getiren Şahin, Türkiye'de uzun soluklu bir fuar oluşturmak istediklerini kaydetti.

        - "Türkiye'nin en kapsamlı fuarını yapıyoruz"

        Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan da fuara yüksek katılım beklediklerini söyledi.

        Fuar için şu anda 40'ın üzerinde firmanın stant hazırlığına başladığını anlatan Turan, birliklerin de bal stantları açacağını ifade etti.

        Türkiye'nin en kapsamlı fuarını düzenleyeceklerini dile getiren Turan, "Sektörümüzdeki yenilikler, yeni ürünler, arıcılığa dair her şeyin yer alacağı bir fuar olacak. Fuara alanında uzman 4 profesörümüz katılacak. 2 gün boyunca arıcılarımızın direkt kafalarından geçen soruları sorup yanıtını alabileceği eğitim çalışmaları olacak." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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