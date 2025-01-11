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        Antalya'da "sömestir" için rezervasyonlar hareketlendi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kış sezonunda Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yabancı turist ağırlamaya devam eden Antalya'da, 15 günlük yarı yıl tatili için yerli turist rezervasyonları da hareketlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:05
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        Antalya'da "sömestir" için rezervasyonlar hareketlendi
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kış sezonunda Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yabancı turist ağırlamaya devam eden Antalya'da, 15 günlük yarı yıl tatili için yerli turist rezervasyonları da hareketlendi.

        Geçen yıl 17 milyonun üzerinde tatilciyi konuk eden Antalya'da, 2025 hareketli başladı. Kent, bu yıl 20-31 Ocak tarihlerinde yapılacak yarı yıl tatilini sahil kenarında geçirmek isteyen tatilcilerin rotasında yer alıyor.

        Tatilcilere kent merkezinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Saklıkent ile 1,5 saat mesafedeki Isparta Davraz kayak merkezlerinde kayak yapma, sahilinde de denize girme imkanı sunan Antalya, yarı yıl tatilinde de yerli turisti ağırlayacak.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmde güzel bir yılı geride bıraktıklarını, bu yıla da hareketli başladıklarını söyledi.

        Bu yıl 18 milyondan fazla turisti ağırlayarak yeni bir rekor kırmak istediklerini dile getiren Kavaloğlu, kentte turist hareketliliğinin, yaz sezonu kadar olmasa da sürdüğünü belirtti. Özellikle spor ve kongre turizminde misafirler ağırladıklarını aktaran Kavaloğlu, "Sömestir tatili yaklaştı. Bu dönemde daha çok kayak otelleri tercih ediliyor ama iklim şartları Antalya'da çok güzel gidiyor. Otellerimizin yaptığı hazırlıklar var, öğrenci kampları, tatili iyi değerlendirme etkinlikleri gibi. Rezervasyonlar iyi, sömestir tatilinde de Antalya'da bir yoğunluk yaşanacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

        Kavaloğlu, iç pazarda rezervasyonların iyi yönde ilerlediğini kaydetti.

        Hem aileler bazında hem de öğrencilere yönelik çeşitli etkinlik düzenleyen okullardan, gruplardan rezervasyon aldıklarını aktaran Kavaloğlu, "Okullar kendi kamplarını yapıyorlar. Çocuklar spor aktivitelerinden faydalanıyorlar, kışın açık olan otellerde kapalı havuzlarımız var. Hem eğleniyorlar hem dinleniyorlar hem de çalışıyorlar." dedi.

        - Açık otellerde yüzde 90 doluluk beklentisi

        Aska Lara Otel Genel Müdürü Ahmet Davaz da bir hafta kala iç pazarda rezervasyonların gelmeye başladığını söyledi.

        Kış döneminde İngiliz turistleri de ağırlamaya devam ettiklerini belirten Davaz, şunları kaydetti:

        "Yarı yıl tatili dönemi için beklenti güzel, açık otellerin dolu olacağını tahmin ediyoruz, yüzde 100 olmasa da yüzde 90 doluluklara ulaşırız. Ocak ayında olmamıza rağmen şu anda hava şartları çok iyi. Denize giren insanları da görebiliyoruz. Ayrıca kayak yapmak isteyenler için de kentimizde bir kayak merkezi var, Saklıkent. Bunlar da bir avantaj."

        Kundu Turizm Merkezi'ndeki IC Hotels Green Palace'ın Genel Müdürü İsmail Çağlar da Antalya'nın turizmde belli bir potansiyele ulaştığını, kış döneminde de turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.

        Yarıyıl tatilinde genellikle kayak merkezlerinin tercih edildiğini anımsatan Çağlar, Antalya'nın ise yaz, kış tatil için tercih edilen destinasyonlardan biri olduğunu vurguladı.

        Yılbaşını yoğun bir şekilde geçirdiklerini anlatan Çağlar, "2024'ü mükemmel kapattı, 2025 yılı için de Bakanlığımız bir hedef belirledi, özel sektör olarak da hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Güzel bir yılbaşı geçirdik, şu anda spor ağırlıklı misafirlerimiz var. Sömestir de yaklaşıyor, gençleri bekliyoruz. Güzel bir rezervasyon var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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