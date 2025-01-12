Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da geçici konaklama merkezinde geçen sene 830 kişi misafir edildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, 2024'te BİMEKAN Geçici Konaklama Merkezi'nde 830 kişinin ağırladığı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da geçici konaklama merkezinde geçen sene 830 kişi misafir edildi
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, 2024'te BİMEKAN Geçici Konaklama Merkezi'nde 830 kişinin ağırladığı bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hizmet veren merkezin kapasitesinin yapılan yenileme çalışmalarıyla 100 kişiye yükseltildiği belirtildi.

        Yemekhane ve odaların daha konforlu hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Merkezde emniyet güçlerine ve zabıta ekiplerince getirilen veya bireysel başvuru yapan vatandaşlara, sağlık, giyim, yemek, duş, çamaşır ve temel barınma gibi birçok imkan sağlanıyor. Toplamda 100 yatak kapasitesi olan merkezde 2024 yılı içerisinde 830 evsiz vatandaşa barınma imkanı sunuldu." ifadelerine yer verildi.

        Merkezin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli Ersoy Şahin, 12 ay boyunca evsiz olan vatandaşlara hizmet verdiklerini bildirdi.

        Şahin, dönemsel olarak Antalya'yı ziyaret eden, işini kaybederek sokakta kalmış vatandaşlar ve yaşlı bireylerin de barınma merkezinden geçici olarak yararlandığını belirterek, "Merkeze getirilen vatandaşlara temiz kıyafet, sabah çorba, akşam 3 çeşit yemek, banyo için 24 saat sıcak su imkanı ve yatak hizmeti sunuyoruz. Şu anda 85 evsiz vatandaşımızı ağırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti

        Benzer Haberler

        Muratpaşa'da geri dönüşüm projesine katılanlar 1,4 milyon lira gelir elde e...
        Muratpaşa'da geri dönüşüm projesine katılanlar 1,4 milyon lira gelir elde e...
        Sahillerde 'karaya çıkarılması yasak' balon balığı tehlikesi
        Sahillerde 'karaya çıkarılması yasak' balon balığı tehlikesi
        Canı çekene, 'adet' satılıyor; nektarin, şeftali 150, erik 100 lira
        Canı çekene, 'adet' satılıyor; nektarin, şeftali 150, erik 100 lira
        MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Nergis toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        Nergis toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş şebekesine 'Oyunbozan' operasyonu
        'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş şebekesine 'Oyunbozan' operasyonu