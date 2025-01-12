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        Mavi sularda bulunan tavuk "Deniz", kürek sörfü eğitmenin yoldaşı oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kürek sörfü eğitmenliği yapan 27 yaşındaki Tahir Özden, falezlerden denize düşmesinin ardından kurtardığı ve "Deniz" adını verdiği tavuğu bir an olsun yanından ayırmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:25
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        Mavi sularda bulunan tavuk "Deniz", kürek sörfü eğitmenin yoldaşı oldu
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kürek sörfü eğitmenliği yapan 27 yaşındaki Tahir Özden, falezlerden denize düşmesinin ardından kurtardığı ve "Deniz" adını verdiği tavuğu bir an olsun yanından ayırmıyor.

        Antalya Sup Board adını verdikleri ekiple ayakta kürek sörfü yapan Özden, yaklaşık 10 gün önce falezlerden denize bir tavuğun düştüğünü fark etti. Kürek çekerek yanına ulaştığı tavuğu kurtaran Özden, yanında bulunan havlusuyla kuruttuğu tavuğa su içirdi.

        Özden, ardından sörfüne alıp kıyıya çıkardığı tavuğu veteriner kontrolünden geçirdi, parazit ilaçlarını yaptırdı. Sahiplendiği tavuğa "Deniz" adını veren Özden, evinde birlikte yaşadığı hayvanı bir an olsun yanından ayırmıyor.

        - Kürek sörfü ekibinin maskotu haline geldi

        Tavuğuyla evinde televizyon izleyen Özden, gittiği yerlere götürdüğü tavuğu deniz kenarında ve şehir merkezinde kolunda ve kucağında gezdiriyor.

        Profesyonel olarak ayakta kürek sörfü eğitmenliği yapan Özden, sörf yaparken de tavuğu yanına almayı ihmal etmiyor.

        Kürek sörfü ekibinin maskotu haline gelen tavuk, denize girenlerin ve sahildekilerin ilgi odağı oluyor. Kürek sörfü üzerinde ikiliyi görenler bol bol fotoğraf çekiyor.

        Hava koşullarının uygun olduğu günlerde sörf yapan Özden, AA muhabirine, yaz aylarında sıklıkla tur yaptıklarını ancak bu aylarda keyif amacıyla denize açıldıklarını söyledi.

        Ekibiyle denizde kahve içerken yaklaşık 30 metre yükseklikten denize bir kuşun düştüğünü gördüklerini dile getiren Özden, "Önce martı sanmıştım ama sonra tavuk olduğunu anladım. Sörfümle onu kurtardım. Biz olmasaydık oradan çıkma ihtimali yoktu." dedi.

        - "Sörfün üzerine de çok alıştı"

        Sörfüne aldıktan sonra tavuğun kucağından hiç inmediğini dile getiren Özden, "Karaya çıktığımızda sahiplenmeye karar verdim. Benimle evde, bahçede yaşamaya devam ediyor. Bir yere gittiğimizde kedi köpek taşınan kutulardan tavuk çıkarttığımı görenler çok şaşırıyor. Özellikle birlikte kürek sörfü yaptığımızı görenler yanımıza gelip fotoğrafımızı çekiyor. Hikayemizi soruyorlar. Sörfün üzerine de çok alıştı. Gayet rahat duruyor." diye konuştu.

        Tavuğun çok uysal olduğunu, kolunda ve kucağında gezdirirken hiç rahatsız olmadığını anlatan Özden, "Kedi gibi derler ya sevilmek çok hoşuna gidiyor. Onunla ilkbaharda karavan turuna çıkacağız. Türkiye'nin birçok kentini birlikte gezeceğiz. Deniz artık her yerde bize eşlik edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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