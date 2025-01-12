Manavgat'ta çıkan yangında 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 2 katlı binada hasar oluştu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 2 katlı binada hasar oluştu.
Yukarı Işıklar Mahallesi Çubukören mevkisinde bulunan 2 katlı binada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.
İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ile Jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Binanın ilk katında oturan kadın ile ikinci katta oturan bedensel engelli oğlunun yanlarına yatılı misafirliğe gelen yakınları tarafından evden çıkarıldıkları öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.