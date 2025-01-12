Antalya'da bazı kent sakinleri ve turistler yağışa rağmen denize girdi
Antalya'da aralıklarla etkili olan yağışa rağmen bazı kent sakinleri ve turistler denize girdi, spor yaptı.
Antalya'da aralıklarla etkili olan yağışa rağmen bazı kent sakinleri ve turistler denize girdi, spor yaptı.
Havanın 13, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Bazı kent sakinleri ve turistler, yağışlı havaya rağmen Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.
Bazıları denize girerek Akdeniz'in serin sularında yüzdü, bazıları ise bisiklete binmeyi, koşmayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.
Bir grup sporcu da yağmura aldırış etmeden sahil bandındaki yeşil alanda boks antrenmanı yaptı.
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