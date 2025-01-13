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        Antalya Baro Başkanı Bozaner basınla bir araya geldi

        Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, 99 yıllık Antalya Barosu'nun Türkiye'nin 4. büyük barosu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:32
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        Antalya Baro Başkanı Bozaner basınla bir araya geldi
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        Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, 99 yıllık Antalya Barosu'nun Türkiye’nin 4. büyük barosu olduğunu söyledi.

        Bozaner, Muratpaşa ilçesindeki bir kafede gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

        Yaklaşık dört ay önce yapılan seçimin ardından Antalya Barosu'nun yeni yönetimini oluşturduklarını kaydeden Bozaner, genç avukatların oluşturduğu yeni yönetim kuruluyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Bozaner, baronun en genç başkanı olarak kamu kurumlarının yanı sıra, yerel yönetim ve basınla olan ilişkileri önemsediğini belirtti.

        Avukatların yaşadığı sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Bozaner, "Antalya Barosu 99 yıllık ve 10 bin mevcudu olan bir meslek örgütü ve Türkiye’nin 4. büyük barosudur." dedi.

        Türkiye’de hukuk fakültesi kontenjanlarının azaltılması gerektiğini vurgulayan Bozaner, birçok hukuk fakültesinin akademisyen ve yapısal donanımları olmadan eğitim vermeye devam ettiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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