Alanya Aşevi, geçen sene ihtiyaç sahiplerine 169 bin 375 porsiyon yemek dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, 2024'te ihtiyaç sahibi 2 bin 352 vatandaşa 169 bin 375 porsiyon sıcak yemek ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Alanya Aşevi, 2024'te yemek dağıtımı, çocuklara süt ve mama, hastalara glütensiz gıda ve üniversite öğrencilerine çorba ikramlarında bulundu.

İhtiyaç sahibi ya da yemeğini yapamayacak durumdaki 2 bin 352 vatandaşa da sıcak yemek ulaştırıldı. 2-5 yaş arasındaki çocuklar için de süt ve mama desteğinde bulunuldu.

Ayrıca yıl boyunca çölyak hastası kişilere de iki ayda bir olmak üzere glütensiz gıda paketi desteği verildi.