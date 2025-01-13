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        ANFAŞ Yönetim Kurulu, 2025'in ilk toplantısını yaptı

        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu üyeleri, 2025'in ilk toplantısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:41
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        ANFAŞ Yönetim Kurulu, 2025'in ilk toplantısını yaptı
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        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu üyeleri, 2025'in ilk toplantısında buluştu.

        ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Yönetim Kurulu üyeleri Adlıhan Dere, Cem Oğuz, Fatih Kabadayı, Ziya Özden Tezgel, Özgür Erdoğan ve Ahmet Çayır'ın katıldığı toplantıda, 2024 yılı değerlendirildi, 2025'te yapılacak fuarlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Bıdı, geçen yılın başarılı geçtiğini belirterek, yönetimin uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Düzenlenecek fuarlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Bıdı, 28-31 Ocak'ta düzenlenecek Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı (FoodProduct) 31. kez yapacaklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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