ANFAŞ Yönetim Kurulu, 2025'in ilk toplantısını yaptı

Düzenlenecek fuarlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Bıdı, 28-31 Ocak'ta düzenlenecek Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı (FoodProduct) 31. kez yapacaklarını vurguladı.

Bıdı, geçen yılın başarılı geçtiğini belirterek, yönetimin uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Yönetim Kurulu üyeleri Adlıhan Dere, Cem Oğuz, Fatih Kabadayı, Ziya Özden Tezgel, Özgür Erdoğan ve Ahmet Çayır'ın katıldığı toplantıda, 2024 yılı değerlendirildi, 2025'te yapılacak fuarlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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