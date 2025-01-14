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        Demre'de "Teftiş-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi

        Demre Belediyesi "Teftiş-i Temaşa" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:49
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        Demre'de "Teftiş-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Demre Belediyesi "Teftiş-i Temaşa" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

        Demre Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında sahnelen oyun, Demre Belediyesi Kültür Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Tiyatro oyunu ilçedeki sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ilçede ilkleri yapmaya devam ettiklerini söyledi.

        Tiyatro oyununa olan ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Duran, "Her yaştan hemşehrimizin salonumuzu doldurması bizleri gururlandırdı. Tiyatro sevgisinin Demre'de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Sanatın birleştirici gücünü hep birlikte hissettik. Seyircilerimizin mutluluğu, bu etkinlikleri düzenlemenin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

        Duran, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan tüm tiyatroseverlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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