Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Şehir Hastanesinde "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi" hizmete açıldı

        Antalya Şehir Hastanesinde kan hastalıkları tedavisine yönelik kurulan 10 yataklı "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi" hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Şehir Hastanesinde "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi" hizmete açıldı
        ABONE OL

        Antalya Şehir Hastanesinde kan hastalıkları tedavisine yönelik kurulan 10 yataklı "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi" hasta kabulüne başladı.

        Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Mesut Göçer, AA muhabirine, Antalya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan kemik iliği merkezinin, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılıp kısa süre önce açılışının yapıldığını söyledi.

        Merkezde gerektiği zaman tüm odalarda yoğun bakım koşullarını sağlayabileceklerini belirten Göçer, "Merkezimizde gerekli bütün altyapı var ve yılda 100-120 hastaya ilik nakletme potansiyeline sahip. Merkezimizde kemik iliği nakli uygulanacak. Özellikle lösemi, lenfoma ve miyelom gibi kan hastalıkları, kan kanserlerinin tedavilerinde kemik iliği nakli önemli bir aşama oluşturmakta. Bu hastaların tedavilerini artık kendi merkezimizde gerçekleştirebileceğiz." dedi.

        Kemik iliği nakli süreci öncesinde bazı hazırlıklar gerektiğini dile getiren Göçer, bunun için tecrübeli, genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını vurguladı.

        Merkezde 10 gün içinde nakil yapmayı planladıklarını anlatan Göçer, şunları kaydetti:

        "Hastalarımız herhangi bir şikayetle bize ya da acil servise başvurdukları zaman ilk muayene tarafımızca yapılıyor. Herhangi bir kanser, lösemi, miyelom, lenfoma gibi şüphe varsa, gerekli tetkikler hastanemizde yapılabiliyor. Hastanemiz bünyesine bir flow sitometri laboratuvarımız var. Burada lösemi ve miyelom gibi hastalıkların tanısını çok daha rahat koyabilmekteyiz. Ondan dolayı hastalarımızı başka bir merkeze gönderme ihtiyacımız bulunmamakta. Hastanın nakil süreciyle ilgili bütün gelişmeler bu merkezde olacak. Hastalar, nakil öncesindeki hazırlıkları tamamlandıktan sonra odalarına alınıp tedavi uygulanacak. Ondan sonra ya hastadan toplanacak ya da yakınlarından alınan hücreler hastaya nakledildikten sonra, verdiğimiz hücrelerin kemik iliğinde çalışmasını bekleyeceğiz ve bu, bir aylık süreci kapsıyor. Merkezimiz, en yeni ve en teknolojik donanıma sahip bir merkez."

        Burdur ve Isparta gibi çevre illerden gelen hastaları da merkeze kabul ettiklerini bildiren Göçer, hastaların bekleme sürelerini en aza indirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        2024 yılında 20 milyon 800 bin hasta randevusuna gitmedi
        2024 yılında 20 milyon 800 bin hasta randevusuna gitmedi
        Ebelerin rehberliği "normal doğum" oranlarını artıracak
        Ebelerin rehberliği "normal doğum" oranlarını artıracak
        Randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 30 azaldı
        Randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 30 azaldı
        Antalya'da 570 gram doğan "Asena Hatice" bebek, 94 gün sonra evine kavuştu
        Antalya'da 570 gram doğan "Asena Hatice" bebek, 94 gün sonra evine kavuştu
        1400 hastaya evde sağlık hizmeti; duygusal anlar da yaşanıyor
        1400 hastaya evde sağlık hizmeti; duygusal anlar da yaşanıyor
        'Erken yaştaki kısırlaştırma hayvanın ömrünü uzatıyor'
        'Erken yaştaki kısırlaştırma hayvanın ömrünü uzatıyor'