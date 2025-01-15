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        Antalya'da bu yıl 20 milyon turist beklentisi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ateşkesle sonuçlanırsa turist sayılarında büyük bir artış olacaktır. Tahminimiz 20 milyon yönünde. Ateşkes olmazsa da turist sayısı yüzde 6 ila 8 artacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:58
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        Antalya'da bu yıl 20 milyon turist beklentisi
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ateşkesle sonuçlanırsa turist sayılarında büyük bir artış olacaktır. Tahminimiz 20 milyon yönünde. Ateşkes olmazsa da turist sayısı yüzde 6 ila 8 artacaktır." dedi.

        Hacısüleyman, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen yılı değerlendirdi, 2025'teki beklentilerini anlattı.

        Antalya'nın, Türkiye'nin en büyük 6. ekonomisine sahip kent olduğunu dile getiren Hacısüleyman, kentin turizm ve tarımda iyi ancak sanayide zayıf olduğunu belirtti.

        Kentte geçen yıl 17 milyondan fazla turistin konuk edildiğini anımsatan Hacısüleyman, "Antalya, dünyada en fazla turist ağırlayan 4. şehir. Birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada Dubai var. Paris, Antalya'dan sonra. İlk üçün içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

        Hacısüleyman, Türkiye'nin turizm gelirinin büyük bir bölümünü Antalya'nın sağladığını vurguladı. Ülke genelindeki gecelemenin yüzde 46'sının Antalya'da olduğunu aktaran Hacısüleyman, kişi başı gelirin de 979 dolar olduğunu kaydetti.

        Antalya'da turizm sektörünün güçlü olduğunun altını çizen Hacısüleyman, "2025 yılında beklentimiz daha yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ateşkesle sonuçlanırsa turist sayılarında büyük bir artış olacaktır. Tahminimiz 20 milyona ulaşacağı yönünde. Ateşkes olmazsa da turist sayısı yüzde 6 ila 8 artacaktır." diye konuştu.

        Kentte yaşayan yerleşik yabancılar konusuna değinen Hacısüleyman, Rusya Ukrayna Savaşı sonrası hareketlenen yerleşik yabancı sayısının 105 bin civarına düştüğünü bildirdi.

        Yabancılara konut satışında Antalya'nın birinci sırada yer aldığını dile getiren Hacısüleyman, "Nüfusu en çok artan 3. iliz. Her yıl Korkuteli ilçesi kadar bir artış oluyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından göç alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Üyelerin yüzde 10'u yabancı sermayeli şirket

        Hacısüleyman, ATSO'nun 64 bin üyeye sahip olduğunu ve bunun yüzde 10'unu yabancı sermayeli şirketlerin oluşturduğunu belirtti.

        Tarımda da kentin önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, örtü altı üretimde ilk sırada yer aldıklarını bildirdi.

        Organize Sanayi Bölgesi sayısı bakımından Antalya'nın ikinci sırada bulunduğunu aktaran Hacısüleyman, kentte 28 küçük sanayi sitesi yer aldığını söyledi.

        Başkan Hacısüleyman, istihdam konusunda eleman bulmakta zorlandıklarını meslek liseleri mezunlarını mesleklerini özendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin özellikle tarım sektöründe çalıştıklarına dikkati çeken Hacısüleyman, "Suriye'de hızlı değişimi kimse beklemiyordu, değişimin bölgedeki riski azalttığını görüyoruz. Bölgede eskiye nazaran daha sakin bir yaşamın olduğunu görüyoruz. Tabii ki memleketlerine geri dönmek isteyeceklerdir. Bu açıdan istihdam konusunda sıkıntı yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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