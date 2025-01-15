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        Antalya'da geçen sene tatil yapan Avrupalı gurbetçi sayısı 1 milyonu geçti

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2024'te Antalya'da tatil yapan Avrupalı gurbetçi sayısının ilk defa 1 milyonun üzerine çıktığını belirterek, "Ortalama kalış süreleri de diğer turistlere göre daha uzun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:01 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:07
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        Antalya'da geçen sene tatil yapan Avrupalı gurbetçi sayısı 1 milyonu geçti
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        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2024'te Antalya'da tatil yapan Avrupalı gurbetçi sayısının ilk defa 1 milyonun üzerine çıktığını belirterek, "Ortalama kalış süreleri de diğer turistlere göre daha uzun." dedi.

        AKTOB'un Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlenen ocak ayı toplantısında, 2024 yılı turizm verileri, 2025 turizm beklentileri, turizmde mevsimsellik, yapay zeka, siber güvenlik, sürdürülebilirlik, küresel seyahat rezervasyon eğilimleri değerlendirildi.

        Birlik Başkanı Kavaloğlu, yaptığı konuşmada, 2025'in ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Geçen seneyi değerlendirerek, yeni yıl için hedefleri, beklentileri ele aldıklarını dile getiren Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "2024 turizm ve biz otelciler açısından çok başarılı geçen bir yıldı. Zor ama güzel geçen yıl oldu. Transit yolcularla birlikte gelen yabancı turist sayısı 17 milyonu geçti. Bizi mutlu eden rakamlardı. Uzun bir süreden sonra ilk defa Avrupalı Türkler dediğimiz yurt dışında yaşayan Türklerin ziyareti çok iyiydi. Ortalama kalış süreleri de diğer turistlere göre daha uzun. 2024'te gelen Avrupalı Türk sayısı 1 milyonu geçti. Bunu çok önemsiyoruz. Kendi anavatanlarında tatil yapma istekleri bizi çok mutlu ediyor."

        Yeni yılda da gelişlerin süreceğini vurgulayan Kavaloğlu, erken rezervasyonlarda artış olduğunu, 2025 için de 18 milyon turist hedefleri olduğunu belirtti.

        Kavaloğlu, sabit kur politikasının turizmcileri olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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