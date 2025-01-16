Antalya Serbest Bölge'de 25 yılda 772 lüks yat denize indirildi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yat imalatında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge, 25 yılda toplam satış değeri 1 milyar 846 milyon dolara ulaşan 772 lüks yatı inşa ederek mavi sularla buluşturdu.

Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ile İsviçre başta olmak üzere 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu bölgede, ağırlıklı yat, elektrik-elektronik, medikal, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinde faaliyet yürütülüyor.

Yat sektöründe 49 firmanın bulunduğu bölge, rıhtımda yapılan 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) ve 2 bin ton ve 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi yatırımlarıyla Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri haline geldi.

Yat üretiminin 2000'den bu yana gerçekleştirildiği bölgede, yerli ve yabancı firmalar, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alıyor. Dünyaca ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştiren Antalya'daki firmalar, mavi vatanın koruyucuları için de yerli bot üretiminde aktif rol üstleniyor.

Bölgede 30 metrelik yatlarla başlanılan üretim, bugün 90 metrelere kadar ulaştı, bakım ve onarım faaliyetleri de artmaya başladı.

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Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, tekne üretiminde İtalya'nın birinci, Hollanda'nın ikinci ve Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin ilk üçte bulunmasında Antalya Serbest Bölge'nin önemli rolü olduğunu vurgulayan Gürses, "Buradan İtalya, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye dünyanın her yerine yat satışı gerçekleştiriyoruz. Bizden önce bu sektörde faaliyete geçmiş, en fazla üretim yapan ülkelerden de sipariş alıyoruz. Buradaki imalatımız gerçekten çok kaliteli." dedi.

Gürses, üretilen tekne sayısının artmasının, denizlerde daha fazla "Antalya" imzalı yat olmasının ve fuarlarda sergilenmesinin sektörde ciddi bir sinerji oluşturduğunu kaydetti.