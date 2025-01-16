Antalya'da müze ve ören yerleri 2024'te 3 milyon 252 bin ziyaretçi ağırladı

ZEHRA TEKECİ - Doğal güzellikleri, denizi, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, müze ve ören yerlerini geçen yıl 3 milyon 252 bin kişi ziyaret etti.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya, geniş kumsalları, masmavi suları ve lüks tesislerinin yanı sıra sahip olduğu kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan kent, adeta açık hava müzelerini andıran ören yerleri ve tarihe ışık tutan yüzlerce yıllık eserlerin sergilendiği müzeleriyle tarih meraklılarından yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, 2024'ün turizm anlamında oldukça başarılı ve rekorlarla dolu bir yıl olduğunu söyledi.

Kentin geçen yıl 17 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladığını anımsatan Zoroğlu, "Ülkemizin etrafındaki birçok olaya rağmen özellikle sayısal anlamda turizm başarılı bir yılı geride bıraktı. Bu nedenle mutluyuz. Gelecek yıl için beklentiler arttı. Antalya artık kendini kanıtlamış, dünyanın belli başlı turizm destinasyonlarından bir tanesi. Umarım 2025'te başarılı ve rekorlarla dolu bir yıl olur." diye konuştu.

Antalya'da turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalıştıklarını anlatan Zoroğlu, bunu kültür, spor, gastronomi ve nitelikli turizm ürünleriyle gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Kültürel miras çalışmalarının bunun en önemli ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Zoroğlu, geçen yıl Bakanlık desteğiyle yoğun kazı, restorasyon ve tanıtım çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

- "Ziyaretçi sayılarını çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz"

Zoroğlu, müze ve ören yerlerinde 2024'te ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl müze ve ören yerlerimiz 3 milyon 252 bin ziyaretçi ağırladı. Bu bizi çok mutlu etti. Ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı 2,3 milyona yakın, müzelerimizin 1 milyona yakın ziyaretçisi var. Side Müzesi bir süre kapalıydı, bunların tamamlanmasıyla ziyaretçi sayılarını çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Ören yerlerimiz arasında Patara, Phaselis ve Aspendos öne çıkıyor. Patara en çok ziyaretçi ağırlayan antik kentimiz oldu."