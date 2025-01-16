Antalya'da uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sedat M. idaresindeki 07 ATN 894 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Sarnıçbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Sedat M. ile yolcular Mehmet P. ve Zafer A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Sedat M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.