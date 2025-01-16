Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için ekipler çalışma başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için ekipler çalışma başlattı.
Berebucak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede yaptıkları arama çalışmasına rağmen kız çocuğunun izine rastlayamadı.
Bölgede arama çalışması devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.