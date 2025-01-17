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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:59
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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise duruşmaya katılmadı.

        Müşteki Dilek Güvener, sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

        Bayram günü teleferiğe bindiklerini, dönüşte kabinlerde büyük bir sarsıntı yaşadıklarını anlatan Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu, kopma, devrilme ve kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan çok da etrafıma bakamadım." dedi.

        Fatma Tural, sanıklardan şikayetçi olmadığını, olay günü annesiyle beraber teleferiğe bindiğini kaydetti.

        Dönüş yolunda teleferikte 2 dakika boyunca sarsıntı olduğunu belirten Tural, "Sabah 8'e kadar teleferikte mahsur kaldık, çok korktum. Teleferikte devrilme, kopma olduğunu görmedim." diye konuştu.

        İrem Nazlı Özcan ise sanıklardan şikayetçi olmadığını, kardeşiyle kabine bindiklerini ve yukarıya çıkarken büyük bir sallantı olduğunu anlattı.

        Mahkeme savcı ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi K'nın adli kontrol ile bırakılmasını, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

        Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, dosyaya giren bilirkişi raporunda aleyhe olanları kabul etmediklerini, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K. ve Okan E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına, yurt dışına çıkma yasağının uygulanmasına karar verdi.

        Duruşma 9 Mayıs'a ertelendi.

        - Kaza ve adli süreç

        Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

        Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verilirken Suphi K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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