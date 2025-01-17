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        Antalya'da drift yapan sürücü ve araç sahibine 45 bin 801 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 45 bin 801 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:19
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        Antalya'da drift yapan sürücü ve araç sahibine 45 bin 801 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 45 bin 801 lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan bölgesinde, 34 COR 01 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 39 bin 362 lira, araç sahibine ise 6 bin 439 olmak üzere toplam 45 bin 801 lira ceza kesildi.

        Araç sürücüsü "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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