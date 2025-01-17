Antalya'da drift yapan sürücü ve araç sahibine 45 bin 801 lira ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 45 bin 801 lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibine toplam 45 bin 801 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan bölgesinde, 34 COR 01 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 39 bin 362 lira, araç sahibine ise 6 bin 439 olmak üzere toplam 45 bin 801 lira ceza kesildi.
Araç sürücüsü "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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