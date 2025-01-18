Antalya'da yol kenarında ölü vaşak bulundu

Vaşağın bir aracın çarpması sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

Olay yerine giden Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği ekipleri, yetişkin bir vaşak olduğu tespit edilen hayvanı bulunduğu yerden kaldırdı.

İbradı-Akseki yolu Ormana Mahallesi mevkisinde yol kenarında ölü bir vaşak olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.