Antalya'da drift yapan sürücüye 39 bin 362 lira ceza uygulandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 39 bin 362 lira ceza kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 39 bin 362 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir otomobilin Mahmutseydi Mahallesi'nde drift yaptığının bildirilmesi üzerine trafik ekipleri harekete geçti.
Ekipler, çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü A.F.A'ya 39 bin 362 lira ceza uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.