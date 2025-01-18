Antalya'da drift yapan sürücüye 39 bin 362 lira ceza uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 39 bin 362 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir otomobilin Mahmutseydi Mahallesi'nde drift yaptığının bildirilmesi üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

Ekipler, çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü A.F.A'ya 39 bin 362 lira ceza uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.