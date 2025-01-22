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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:21
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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Şahin K'nin kullandığı 15 EH 517 plakalı gübre yüklü kamyon, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kavşakta, durakta bekleyen 07 AU 0336 plakalı halk otobüsüne çarptıktan sonra önünde ilerleyen Gülşen Saygılı (43) idaresindeki 07 MKB 45 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Saygılı ile kamyon şoförü yaralandı.

        Otomobilde sıkışan ve ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Saygılı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Hafif yaralı kamyon şoförü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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