Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Konyaaltı Sahili'nin korunması ve işletmelerin etkin denetlenmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Konyaaltı Sahili'nin korunması ve işletmelerin etkin denetlenmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili’nin imar mevzuatına uygun şekilde korunması ve işletmelerin denetlenmesi konularının görüşüldüğü toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlık etti.

        Toplantının açılışında konuşan Vali Şahin, “Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilimiz, sahip olduğumuz en kıymetli doğal ve turistik değerlerden birisidir. Bu eşsiz güzelliği sürdürülebilir hale getirmek için gereken adımları kararlılıkla atacağız. Konyaaltı Sahili'nde kötü görüntülere ve mevzuata aykırı faaliyetlere izin vermeyeceğiz. Bölgede yapılacak düzenleme çalışmalarını hızla tamamlayarak, sahilimizi hem Antalyalı hemşehrilerimizin hem de yerli ve yabancı misafirlerimizin hizmetine en iyi şekilde sunacağız.” dedi.

        Toplantıda, sahilde faaliyet gösteren işletmelerin imar durumları, çevre düzenlemeleri ve çevreye olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü. Kurum temsilcileri, sahilin mevcut durumu, imar kurallarına aykırı faaliyetlere karşı alınan önlemler ve işletmelerin denetim süreçlerine dair sunumlar yaptı.

        Valilikte yapılan toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Phaselis'te 2 halk plajı projesi ihalesini Danıştay iptal etti
        Phaselis'te 2 halk plajı projesi ihalesini Danıştay iptal etti
        Sürücü koltuğundayken üzerine kamyon devrildi (2)
        Sürücü koltuğundayken üzerine kamyon devrildi (2)
        Sürücü koltuğundayken üzerine kamyon devrildi
        Sürücü koltuğundayken üzerine kamyon devrildi
        Babasının yüzünün nakledildiği Uğur'la duygulandıran görüşme
        Babasının yüzünün nakledildiği Uğur'la duygulandıran görüşme