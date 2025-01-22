Babasının yüzünün nakledildiği Uğur'la duygulandıran görüşme

TÜRKİYE'de 13 yıl önce ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar (33), naklin yıl dönümünde donör Ahmet Kaya'nın kızı Emine Kaya (35) ile görüştü. Duygulandıran görüntülü görüşme sonrası Acar, yaş pasta keserek ikinci hayatının 13'üncü yılını kutladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin yaptığı, Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı ile yeni hayatına başladı. Yüzündeki yanıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakan Acar, liseyi dışarıdan bitirdi. 2022 yılında diplomasını alan Uğur Acar, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) geçerli puan aldı. Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisi süren Acar, KPSS'den aldığı puanla üniversitenin kadrolu personeli oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde çalışırken diğer yandan üniversite sınavına hazırlanan Uğur Acar'ın hayatını değiştiren yüz naklinin üzerinden 13 yıl geçti. 13 yıllık sürede Akdeniz Ünivesitesi'nde sağlık durumu yakından izlenen Acar, vefalı tavrıyla da takdir topluyor.

'BABAMIN YÜZÜ UĞUR'DA YAŞIYOR'

Donör Ahmet Kaya'nın yüzünü bağışlayan ailesiyle bağını hiç koparmayan Uğur Acar, kendisine ikinci hayat sunan aileyle sık sık görüşüyor. Sık sık telefonla görüntülü görüşen Acar, ailenin bir ihtiyacı olup olmadığını her fırsatta soruyor. Ahmet Kaya'nın kızı Emine Kaya ile gerçekleşen görüntülü görüşmelerde zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Babasının yüzünü gördüğü Uğur Acar'dan dua isteyen Emine Kaya, “Uğur ile artık aile olduk. Sağ olsun her türlü sıkıntımıza koşuyor. Onunla görüntülü görüşünce biz de mutlu oluyoruz. Babam 13 yıl önce yaşamını yitirdi ama yüzü hala Uğur'da yaşıyor" dedi.

Acar ise aile olarak kabul ettiği Kaya ailesinin her zaman destekçisi olduğunu söyledi. Uğur Acar, “Görüntülü arıyorum sağ olsun onlar da her fırsatta görüşüyorlar. Allah Ahmet Kaya ağabeyimizden razı olsun. Bana ikinci hayat fırsatı sundu. 13 yıl geçti çok uzun bir zaman ama hala aile ile bağımızı koparmadık" diye konuştu.