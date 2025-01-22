Phaselis'te 2 halk plajı projesi ihalesini Danıştay iptal etti

ANTALYA'da antik Likya kenti Phaselis'teki Bostanlık ve Alacasu koylarında yapımı büyük ölçüde tamamlanan 2 halk plajı projesi ihalesini hukuka aykırı bulan mahkemenin kararına yapılan itiraz, Danıştay tarafından reddedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün ihalesini alan özel şirket, 2023 yılı Şubat ayında Kemer ilçesinde antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde bulunan 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarındaki iki halk plajı projesinin inşaatına başladı. Bu gelişme üzerine bazı çevre örgütleri ve meslek odaları, içerisinde büfe, kafe, tuvalet gibi ünitelerin bulunduğu halk plajı projelerinin iptali için yargıya başvurdu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve 14 vatandaş tarafından açılan davalar sonuçlandı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, doğal, kültürel ve arkeolojik değerlerden biri olan Phaselis ve Phaselis koylarının bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması mücadelesinin zaferle sonuçlandığı belirtildi.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI

Antalya Kemer Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi ait yapımı planlanan uygulamalara ilişkin vaziyet planı ve projelerin uygun bulunmasına yönelik, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının ve yapım işine ilişkin ihale kararı ile bu kararın dayanağı ihale onayının iptali istemiyle iptal davası açıldığı belirtildi.

PROJEYE İZİN VEREN KURUL KARARI İPTAL EDİLDİ

Açıklamada; davaya bakan Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nce 'Mevzuat hükümlerine, ilke kararlarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır' denilerek oy birliği ile kurul kararının iptaline karar verildiği hatırlatıldı. Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararı istinafa götürdüğü ifade edilen açıklamada, Konya Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'nin, temyiz yolu kapalı olmak üzere istinaf başvurusunun kesin olarak reddine karar verdiği kaydedildi.

İHALE VE İHALE ONAYI DA İPTAL

Aynı alana ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün ihale kararı ve ihale onayının iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nin, dava konusu yapım işine ilişkin ihale kararı ve ihale onayını hukuka aykırı bularak, 15 Şubat 2024 tarihli kararı ile iptal ettiği belirtildi. Bakanlığın, Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nde kararı temyiz ettiği belirtilen açıklamada, "Temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 13'üncü Dairesi, 24 Kasım 2024 tarihli kararında; 'Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir' şeklinde hüküm kurup, düzeltme yolu kapalı olmak üzere 27 Kasım 2024 tarihinde kesin olarak temyiz isteminin oybirliği ile reddine karar vermiştir. Bu kararlar ile doğal değerlerimiz olan koylarımızdaki yapılaşma kararları iptal edilmiştir. Kazanan yine kentimiz, doğamız ve halkımız olmuştur" denildi.