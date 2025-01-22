Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kadın çiftçilere yönelik iklim dostu çiftçi rehberi projesi başladı

        Antalya'da kadın çiftçilere yönelik hazırlanan, "İklim Dostu Çiftçi Rehberi: Kadın Çiftçiler İçin Uyum Takvimi" projesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kadın çiftçilere yönelik iklim dostu çiftçi rehberi projesi başladı
        ABONE OL

        Antalya'da kadın çiftçilere yönelik hazırlanan, "İklim Dostu Çiftçi Rehberi: Kadın Çiftçiler İçin Uyum Takvimi" projesi başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli proje, Erasmus+ Programı çerçevesinde hayata geçiriliyor.

        Projede, kadın çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeleri hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen küresel bir sorun olduğunu belirtti.

        Kadın çiftçilerin bu değişim karşısında daha dirençli hale gelmesi için projenin önemli olduğunu vurgulayan Erkal, kentin 19 ilçesindeki kadın çiftçilerin iletişimini artırarak, bilgi paylaşımı ve dayanışmayı sağlayacaklarını vurguladı.

        İlerleyen süreçte teknik gezi programlarının da yapılacağını aktaran Erkal, şunları kaydetti:

        "Belirlediğimiz örnek işletmelere yapılacak ziyaretlerle çiftçilerimizin başarılı tarımsal uygulamaları yerinde görmelerini sağlayacağız. Ayrıca, hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimlerle kadın çiftçilerimize iklim dostu tarım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'daki ortaklarımızla yürüttüğümüz bu proje, sürdürülebilir tarım hedeflerimize büyük katkı sağlayacak."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Antalya'da son bir haftada yakalanan 1637 şüpheliden 212'si tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada yakalanan 1637 şüpheliden 212'si tutuklandı
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da sona erdi
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da sona erdi
        Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
        Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı yapıldı