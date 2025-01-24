Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Y.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Demre-Finike kara yolu Büyükkum Mahallesi yakınlarında, refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki Recep Kanatoğlu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kanatoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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