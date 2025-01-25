Antalya'da dolunun etkilediği seralarda hasar tespit çalışması yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak'ta Demre'de yaşanan kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle seralarda zarar meydana geldi.

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