Antalya'da dolunun etkilediği seralarda hasar tespit çalışması yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesince dolu nedeniyle seraların zarar gördüğü Demre ilçesinde hasar tespit çalışması yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesince dolu nedeniyle seraların zarar gördüğü Demre ilçesinde hasar tespit çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak'ta Demre'de yaşanan kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle seralarda zarar meydana geldi.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, naylon seralarda hasar tespit çalışması yaptı.
Hasar tespit çalışmalarının ardından üreticilere destek verileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.