Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nı sahneledi Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" temsillerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:49 facebook

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