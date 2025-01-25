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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nı sahneledi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" temsillerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:49
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nı sahneledi
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" temsillerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki temsilin ilk perdesinde, klasik bale dünyasında başyapıt olarak nitelendirilen "Paquita"nın final tablosu "Paquita Grand Pas Classique" izleyiciyle buluştu.

        Balede "Paquita" karakteri Iaroslava Volkova, "Lucien d'Hervilly" ise Kanat Nadyrbek Uulu tarafından canlandırıldı.

        Ludwig Minkus'un bestelediği ve Marius Petipa'nın klasik koreografisiyle sahnelenen eser, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu.

        Temsilin ikinci yarısında ise Felix Mendelssohn'un müziklerine koreograf Deniz Özaydın'ın modern yorumunun eklendiği "Bir Yaz Gecesi Rüyası" balesi sahnelendi.

        Balede, Sevgim Aksoy, Derya Akyurt, Bengü Altunkaş, İlayda Binzet, Milina Fidan Özbek, Chisato Ishikawa, Sayaka Matsushita, Saki Ota, Başak Özbek, Riine Sasaki, Selin Telek, Deniz Ünal, Sevim Yıldız, Işıl Ayaz, Zeynep Turan, Volkan Altunel, Burak Burçak, Tolga Burçak, Burak Özbek, Ryuhei Ito, Cenk Tan Karayel, Kaname Noi ve Teimu Onishi görev aldı.

        Gecede, Antalya DOB Orkestrası'nı şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Ece Özbek üstlendi.

        Kostümleri Gazal Erten, dekoru Talat Ayhan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserlerde, Antalya DOB korosu, şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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