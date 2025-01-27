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        Alanya'da "Otel, Kafe, Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı"nın ikincisi düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, "2. Alanya Otel, Kafe, Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:08
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        Alanya'da "Otel, Kafe, Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı"nın ikincisi düzenlendi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, "2. Alanya Otel, Kafe, Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı" düzenlendi.

        Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde Başak Fuarcılık tarafından Cuma Pazarı Çok Amaçlı Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonların açılışı törenle yapıldı.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sektöre yön verenlerin bu fuarda yenilikleri, sektördeki paydaşlara gösterdiğini anlatan Özçelik, 3 gün sürecek etkinlikte Alanya ve şehir dışından gelenleri ağırlayacaklarını belirtti. Oteller ve işletmelerin bölge dışında alışveriş yapmasının zaman ve ekonomik kayba neden olduğunu dile getiren Özçelik, "Bu yüzden fuarı çok önemli görüyorum. Bu ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği misafire sunduğumuz hizmetin temel taşıdır." dedi.

        Başak Fuarcılık Genel Müdürü Sedat Bozkurt ve protokol tarafından fuara destek verenlere plaket verildi.

        Protokol, açılış kurdelesi kesilmesinin ardından stantları gezdi.

        Fuar etkinlikleri kapsamında "Alanya Turizminde Sürdürülebilirlik" ve "Kahve Sektörünün Otellere Sağladığı Yatırım ve Teşvik İmkanları" konulu paneller ile yarışmalar ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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