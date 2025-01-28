Kaş'ın "Kör duman" kaplı ovası örtü altı üretime uygun iklim sağlıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde halk arasında "kör duman" adıyla anılan ve akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün öğle vaktine kadar dağılmayan yoğun sis, örtü altı üretim yapan çiftçilere uygun iklim koşulu sağlıyor.

Kasaba Ovası'nda 6 ay boyunca etkili olan yoğun sis, tarımsal faaliyetin sürdüğü yaklaşık 40 bin dönümlük alanda çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

İlçenin Kasaba, Uğrar, Ahatlı, Dirgenler ve Karadağ mahallelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sis genellikle ertesi gün 13.00'e kadar dağılmıyor.

Dört bir tarafı yüksek dağlarla çevrili çanak biçimindeki 250 rakımlı ovanın yaklaşık 40 bin dönüm alanında kurulu seralarda örtü altı tarım yapılıyor.

Ova akşam saatlerinden itibaren yoğun sisle kaplanıyor. Kuş bakışı ovayı görenler bembeyaz bir örtüyle karşılaşıyor.

Havayı nemlendiren ve sıcaklığı koruyan iklim koşulunun oluşmasına etkili olduğu belirtilen bu doğa olayı, yaşamı olumsuz etkilese de bölgede üretim yapan çiftçileri mutlu ediyor.

Senenin neredeyse yarısını güneş görmeden geçiren bölge halkı, yoğun sisi "kör duman" olarak adlandırıyor.

- "Sis tarıma hayat veriyor"

İlçede kapya biber üreten çiftçi Arif Süer, AA muhabirine, "kör duman" olarak bildikleri yoğun sisin nisan ayı sonuna kadar devam ettiğini söyledi.

Kapya biber üretiminde ​​​​​​​yoğun sisin büyük faydasını gördüklerini dile getiren Süer, "Bizim 'kör duman' dediğimiz yoğun sis, yaşantımızı olumsuz etkilese de tarıma hayat veriyor. Burada yetiştirdiğimiz özellikle kapya bibere de birçok faydası var. Kör dumanın ürünün rengine, büyümesine, tadına, daha etli olmasına, raf ömrünün uzamasına ve diğer yerlerde yetişen biberlere göre daha kaliteli olmasına kadar bir çok faydası var." dedi.

Kapya biberden elde edilen yüksek verimin bölgede seracılığı arttırdığını ve tersine göçün başlamasını sağladığını vurgulayan Süer, "Göç veren değil göç alan bir yer haline geldik. Biz kapya biberini üretirken tarımsal ilaç kullanmıyoruz. Burada biyolojik mücadele yapıyoruz. Yararlı böcekler ile biberleri koruyoruz. Zirai ilaç kullanmadığımız için ülkemizde ve yurt dışında biberlerimiz ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.