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        Finike'de Avrupa Birliği Proje Tanıtım Toplantısı düzenlendi

        Antalya'nın Finike ilçesinde deprem ve sel felaketlerine karşı direncin arttırılması konulu Avrupa Birliği (AB) Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:03
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        Finike'de Avrupa Birliği Proje Tanıtım Toplantısı düzenlendi
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        Antalya'nın Finike ilçesinde deprem ve sel felaketlerine karşı direncin arttırılması konulu Avrupa Birliği (AB) Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal İşletme Kooperatifi (UMESKO) Başkanı Sebile Gürkan, proje paydaşları ve davetliler katıldı.

        Kaymakam Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, meydana gelebilecek deprem, sel, hortum gibi doğal afetlere hazırlıklı olmanın, afet sırasında ve afetten sonra yapılması gereken çalışmaların hayati önem taşıdığını belirtti.

        UMESKO Başkanı Sebile Gürkan da, projeyle amaçlarının sel, deprem gibi olası doğal afetlerde vatandaşları bilinçlendirmek, afetler öncesi tedbirli olmak ve afetleri en az zararla atlatma konusunda deneyim kazanmak olduğunu söyledi.

        Projede Finike Kaymakamlığı, Finike Belediyesi gibi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığını ifade eden Gürkan, "Projemiz, Avrupa Birliği projesidir. Projemiz kapsamında Finike'de olası doğal afetler konusunda halkımızı bilinçlendirmek, afetlere hazırlıklı olunmasını sağlamaktır. Bu konuyla ilgili özellikle kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da yetişmiş iş gücü personellerine yönelik katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

        Projenin bir yıl süreceğini belirten Gürkan, süre sonunda Finike'ye afet eğitim merkezi kazandırılacağını ve yaklaşık 400 kişiye temel afet eğitimi verileceğini sözlerine ekledi.

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