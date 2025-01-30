Serik'te "Doğal Tozlaşma için Bombus Arıları" toplantısı yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde "Doğal Tozlaşma için Bombus Arıları" konulu Erasmus Mesleki Eğitim Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Serik Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Bulgaristan'dan Stara Zagora Tarım Enstitüsü, İtalya'dan Umbria Bölgesi Bölgesel Tarım Konfederasyonu, Litvanya'dan Vytauto Didziojo Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi partnerliğinde gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, "Doğal Tozlaşma için Bombus Arıları" konulu Erasmus Mesleki Eğitim Projesi ile ilgili ANTBİRLİK Çandır Tesisleri salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, bombus arılarının doğal tozlaşmayı, kimyasal kullanımını düşüren insanların sağlıklı gıda üretmesini sağlayan önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi.

Bölgede nüfusun yüzde 50'lik kısmın tarımla uğraştığını belirten Şahin, "İlçemizin önde gelen sektörleri tarım ve turizmdir. Tarımla ilgili tüm projeleri çok önemsiyoruz. İnsanların tarımdan kopmamaları için çok çaba sarf ediyoruz. Bize kaymakamlık olarak özellikle tarım sektörü projelerine gayret gösteriyoruz. Tarımsal üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi kapsamında gayret sarf ederken çevre dostu projelerle destek olmaya çalışıyoruz. Bu projede onlardan bir tanesi." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ise gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımın, yalnızca ulusal değil küresel bir mesele olduğunu ifade ederek, farklı ülkelerdeki partnerlerle projeler konusunda aynı masa etrafında bulunmanın önemine değindi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz ile diğer partner ülkelerin temsilcileri sunum yaptı.

Projeyle sera tarımında bombus arılarının kullanımını artırarak kimyasal ve hormon kullanımını en aza indirip çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltılması hedefleniyor.