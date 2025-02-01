23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu devam ediyor

Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın rolü ele alındı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla gerçekleştirilen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu kapsamında, "Eğitimde Dijitalleşme ve Yapay Zekanın Rolü" konulu panel düzenlendi.

Eğitim kurumları için geliştirilen yapay zeka temelli bir dijital ödev platformu olan CatchUpper'ın yeni sürümünün tanıtımının da yapıldığı sempozyuma katılan Bilişim Garajı Üst Yöneticisi Zerrin Topal, CatchUpper'ın eğitimde bir dönüşüm başlattığını belirtti.

Eğitimde herkesin aynı hızda öğrenmesini beklemek yerine her öğrencinin kendi hızına uygun bir model sunmak gerektiğine dikkati çeken Topal, "CatchUpper'ın yapay zeka temelli yeni sürümü, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerine odaklanarak onların en verimli şekilde bilgi edinmesini sağlıyor. Aynı zamanda öğretmenlerin iş yükünü hafifletiyor, onları değerlendirme süreçlerinde destekliyor ve dijital araçlarla derslerini daha etkili hale getirmelerine yardımcı oluyor." dedi.

Panele katılan akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı da CatchUpper'ın öğrenci odaklı ve veri destekli eğitim modeliyle sektörde yeni bir çağ başlattığını ifade etti.

Bilgi aktarımının artık yapay zeka tarafından sağlanabildiğini anlatan Batı, şöyle konuştu:

"Şimdi de yapay zeka ile beraber aslında herkesin bir lalası var gibi. Çünkü her sorduğun soruya cevap alabiliyor, doğru bir cevap buluyor ve aynı zamanda sabırlı. Edinmek istediği bilgilerin hepsini edinebiliyor ancak beceri kısmı sanki geride kalıyor. Bu noktada değerlerin evrensel mi, yoksa yerel mi olduğu sorusu önemli bir tartışma alanı yaratıyor. Yapay zeka, sonuçta algoritmik bir düzende çalışan, dolayısıyla yüklediğin şeyi sana daha efektif bir biçime sunabilen bir formasyon. Bence en önemli odak noktamız, bu yeni dönemde değerleri ve becerileri nasıl geliştireceğimiz olmalı. Ahlak, erdem, dürüstlük gibi kavramların eğitimdeki yeri üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor."