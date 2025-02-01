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        23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu devam ediyor

        Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın rolü ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:37
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        23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu devam ediyor
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        Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın rolü ele alındı.

        Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla gerçekleştirilen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu kapsamında, "Eğitimde Dijitalleşme ve Yapay Zekanın Rolü" konulu panel düzenlendi.

        Eğitim kurumları için geliştirilen yapay zeka temelli bir dijital ödev platformu olan CatchUpper'ın yeni sürümünün tanıtımının da yapıldığı sempozyuma katılan Bilişim Garajı Üst Yöneticisi Zerrin Topal, CatchUpper'ın eğitimde bir dönüşüm başlattığını belirtti.

        Eğitimde herkesin aynı hızda öğrenmesini beklemek yerine her öğrencinin kendi hızına uygun bir model sunmak gerektiğine dikkati çeken Topal, "CatchUpper'ın yapay zeka temelli yeni sürümü, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerine odaklanarak onların en verimli şekilde bilgi edinmesini sağlıyor. Aynı zamanda öğretmenlerin iş yükünü hafifletiyor, onları değerlendirme süreçlerinde destekliyor ve dijital araçlarla derslerini daha etkili hale getirmelerine yardımcı oluyor." dedi.

        Panele katılan akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı da CatchUpper'ın öğrenci odaklı ve veri destekli eğitim modeliyle sektörde yeni bir çağ başlattığını ifade etti.

        Bilgi aktarımının artık yapay zeka tarafından sağlanabildiğini anlatan Batı, şöyle konuştu:

        "Şimdi de yapay zeka ile beraber aslında herkesin bir lalası var gibi. Çünkü her sorduğun soruya cevap alabiliyor, doğru bir cevap buluyor ve aynı zamanda sabırlı. Edinmek istediği bilgilerin hepsini edinebiliyor ancak beceri kısmı sanki geride kalıyor. Bu noktada değerlerin evrensel mi, yoksa yerel mi olduğu sorusu önemli bir tartışma alanı yaratıyor. Yapay zeka, sonuçta algoritmik bir düzende çalışan, dolayısıyla yüklediğin şeyi sana daha efektif bir biçime sunabilen bir formasyon. Bence en önemli odak noktamız, bu yeni dönemde değerleri ve becerileri nasıl geliştireceğimiz olmalı. Ahlak, erdem, dürüstlük gibi kavramların eğitimdeki yeri üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor."

        Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Samur ise eğitimde oyunlaşmak ve yapay zekanın gücüne dikkati çekti.

        Yapay zekanın eğitimi kişiselleştirmesi, öğrencilerin kendi hızlarına göre öğrenmelerini sağlaması, öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek gibi potansiyel faydalarından bahsedildiğine işaret eden Samur, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler için de yapamadığı soruları yapabilmek, tekrardan çözebilmek, aynı zamanda fotoğraf çekip cevap alabilmek ve bunun yanında da kişiselleştirilmiş öğrenme imkanıyla kendi bilimsel seviyesine uygun soruyla karşılaştırabilme imkanı var. Öte yandan, bu yeni düzende beceri geliştirme ve insan odaklı değerlerin önemi de vurgulanıyor. Eğitimin geleceği, bilgi aktarımından çok, öğrencilerin düşünme, analiz yapma ve değerlerle şekillenen yetkinlikler kazanmaları üzerine odaklanmalı gibi görünüyor. CatchUpper, 2024-2025 yılında 20 noktada hayata geçti. Önümüzdeki yılda yüzlerce noktada yine hayata geçiyor olacağız."

        Sempozyum, bugün sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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