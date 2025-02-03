Antalya'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Eren Ö. (25) idaresindeki 07 V 4499 plakalı pikap, Antalya-Denizli kara yolu Termessos Kavşağı'nda, Halil B. yönetimindeki 07 MSJ 41 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Halil B. ve Fadime B'yi çıkardı.
Kazada yaralanan sürücüler ve Fadime B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.