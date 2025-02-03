Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da öğrenciler Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun anlatıldığı "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

        Antalya'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da öğrenciler Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun anlatıldığı "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
        ABONE OL

        Antalya'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, EBA TV üzerinden yayınlandı.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve liselerde okuyan öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan belgeseli merakla izledi, duygularını paylaştı.

        Konyaaltı ilçesindeki Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde "Ufkun Ötesinde" belgeselini izleyen öğrencilerden Elif Akkurt, AA muhabirine, belgeselin çok güzel olduğunu, izlerken heyecanlandığını söyledi.

        Umut aşılayan belgesel olduğuna dikkati çeken Akkurt, "İlk Türk astronot Alper Gezeravcı da ilk başlarda bunun mümkün olmayacağını düşünmüş. Sadece başka ülkelerin, milletlerin yapabileceğini düşünüyormuş. Kendisi bunu başarınca şaşkın ve mutlu gözüküyordu." dedi.

        Metehan Çopur ise belgeselin çok hoşuna gittiğini, çocuklara ve gençlere vizyon kazandıracağını ifade etti. Belgeseli izledikten sonra uzay konusunda teşvik edici olduğunu belirten Çopur, "Bu konularda çalışma yapmamıza teşvik ediyor. Uzayın gizemi benim hep dikkatimi çekmişti. Alper Gezeravcı'nın yakaladığı şans bizim de elimize geçebilir." diye konuştu.

        Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan da öğrencilerin belgeseli çok sevdiğini söyledi. Belgeselin ilham verici olduğuna dikkati çeken Gürcan, "Çocukları astronot olma, uzay konusunda bilinçlendiriyor. Okulumuz sayısal ağırlık, mühendis tabanlı çocuklar uzay bilimlerini tercih edebilirler. Ufuk açıcı bir belgesel." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Serik'te tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Serik'te tüpten sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Antalya'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antalya'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Torununa pişi yapmak için ocakta unuttuğu yağ, yangına neden oldu
        Torununa pişi yapmak için ocakta unuttuğu yağ, yangına neden oldu