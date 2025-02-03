77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin hazırlık toplantısı yapıldı

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Yörük de katıldı.

Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen hazırlık toplantısı Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç'ın başkanlığında yapıldı.

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