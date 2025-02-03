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        77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin hazırlık toplantısı yapıldı

        Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde 2026'da düzenlenmesi planlanan "77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC)" hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:32
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        77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin hazırlık toplantısı yapıldı
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        Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde 2026'da düzenlenmesi planlanan "77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC)" hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen hazırlık toplantısı Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç'ın başkanlığında yapıldı.

        Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Yörük de katıldı.

        Toplantının gündeminde 77. Uluslararası Uzay Kongresi hazırlıkları yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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