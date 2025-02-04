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        Antalya yılın ilk kruvaziyerini ağırladı

        Antalya'ya bu yıl gelen ilk kruvaziyer, 943 yolcusuyla "Spirit of Adventure" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:50
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        Antalya yılın ilk kruvaziyerini ağırladı
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        Antalya'ya bu yıl gelen ilk kruvaziyer, 943 yolcusuyla "Spirit of Adventure" oldu.

        Kıbrıs Paphos Limanı'ndan yola çıkan 236 metre uzunluğundaki lüks gemi, Antalya'ya ulaştı.

        QTerminals Antalya Limanı'na demirleyen gemide, çoğu Birleşik Krallık'tan 943 yolcu ve 497 personel bulunduğu öğrenildi.

        İşlemlerin ardından gemiden ayrılan turistler, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı.

        "Spirit of Adventure", Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın ardından rotasını Rodos Adası'na çevirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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