Antalya yılın ilk kruvaziyerini ağırladı

İşlemlerin ardından gemiden ayrılan turistler, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı.

Antalya'ya bu yıl gelen ilk kruvaziyer, 943 yolcusuyla "Spirit of Adventure" oldu.

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