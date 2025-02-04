Antalya yılın ilk kruvaziyerini ağırladı
Antalya'ya bu yıl gelen ilk kruvaziyer, 943 yolcusuyla "Spirit of Adventure" oldu.
Antalya'ya bu yıl gelen ilk kruvaziyer, 943 yolcusuyla "Spirit of Adventure" oldu.
Kıbrıs Paphos Limanı'ndan yola çıkan 236 metre uzunluğundaki lüks gemi, Antalya'ya ulaştı.
QTerminals Antalya Limanı'na demirleyen gemide, çoğu Birleşik Krallık'tan 943 yolcu ve 497 personel bulunduğu öğrenildi.
İşlemlerin ardından gemiden ayrılan turistler, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı.
"Spirit of Adventure", Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın ardından rotasını Rodos Adası'na çevirdi.
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