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        Antalya'da suç örgütü sanıklarına "nitelikli yağma"dan hapis cezası verildi

        Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 sanıktan 4'ü, "nitelikli yağma" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:41
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        Antalya'da suç örgütü sanıklarına "nitelikli yağma"dan hapis cezası verildi
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        Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 sanıktan 4'ü, "nitelikli yağma" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur D, Mustafa G. ve Taner K. ile tutuksuz sanıklar M.B, Ö.H, M.B, V.Y, B.E.T, B.G, A.M. ve M.C. katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından tüm sanıkların beraatine karar verdi.

        Heyet, "nitelikli yağma" suçundan Onur D'ye 6 yıl, Mustafa G'ye 14 yıl 4 ay, M.B'ye 6 yıl 1 ay 10 gün ve M.C'ye 2 yıl hapis cezası verdi.

        Onur D. ve Mustafa G'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, Taner K. tahliye edildi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart dairesinden oluşan bir rezidanstaki birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadıkları, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları iddiasıyla Onur D'nin elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgüne yönelik 6 Mart 2024'te operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 3'ü ise savcılıkça salıverilmişti.

        11 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malın alınmasına karşı koymama, mecbur kılmak suretiyle yağma", "mala zarar verme", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

        Yargılamanın ilk duruşmasında tutuklu 7 sanıktan 5'i tahliye edilirken, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine Taner K. yeniden tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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