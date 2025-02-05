Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, sağlamak suçundan yakalanan 41 şüpheliden 27'si tutuklandı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan ise 149 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 11 şüpheli de yakalandı, 6'sı cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 645 gram esrar, 5 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 468 A4 maddesi, 665 sentetik ecza, 154 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 1,4 gram kokain, 3 hassas terazi, 4 silah, 44 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 14 bin 515 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildi.