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        Buzdolabında yaban keçisi ve geyik eti bulunan kişiye 379 bin 507 lira ceza kesildi

        Antalya'da buzdolabında avlanması yasak yaban keçisi ve kızıl geyik eti ele geçirilen kişiye 379 bin 507 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:05
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        Buzdolabında yaban keçisi ve geyik eti bulunan kişiye 379 bin 507 lira ceza kesildi
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        Antalya'da buzdolabında avlanması yasak yaban keçisi ve kızıl geyik eti ele geçirilen kişiye 379 bin 507 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avlandığı ve satışını yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adreste yapılan aramada buzdolabında ve derin dondurucuda saklanan 48 kilogram bir kısmı işlenmiş et ele geçirildi.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince yapılan DNA analizi sonucu etlerin Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altındaki yaban keçisi ve kızıl geyik türlerine ait olduğu tespit edildi.

        Adli işlem başlatılan şüpheliye, hayvanları avladığı 2022'deki ceza tutarları üzerinden toplamda 379 bin 507 lira tazminat ile idari para cezası kesildi.

        Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kurumumuz türlerimizi korumak için yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında her yerde denetimlerine sürekli devam etmekte ve iz sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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