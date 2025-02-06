Aksu Çayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmaları tamamlandı
AksuÇayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
AksuÇayı Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dahil edilen Aksu Çayı Köprüsü'nde başlanılan güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar kapsamında, köprünün zamanla yıpranan ayaklarının güçlendirilerek daha güvenli hale getirildiği kaydedildi.
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